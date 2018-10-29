حملة رش مكثفة وردم المستنقعات بالطائف

الطائف- البلاد

دعمت أمانة الطائف أعمال الصحة العامة بأنحاء المحافظة على إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لها على مدار الأيام الماضية,

حيث نفذت فرق أمانة الطائف حملة مكثفة للرش الاحترازي والضبابي واليدوي بجميع الأحياء والمواقع الرطبة والتجمعات المائية ورش فتحات التصريف والمنهولات، وذلك للحد من انتشار الحشرات ومكافحة بؤر التكاثر.

وأوضحت الأمانة أنها بتوجيه من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل, نفذت الإدارة العامة للصحة العامة حملة مخصصة لرش المستنقعات المائية ومعالجتها بالردم ورش فتحات تصريف المياه والعبارات ومنهولات التصريف وحاويات النفايات ضمن خطتها للوقاية الصحية في موسم الأمطار .

وشمل البرنامج أكثر من 100 حي، وأكثر من 70 موقعا للتجمعات المائية والمستنقعات والأراضي, كما خصصت فرق رصد المواقع وإدراجها ضمن برنامج الرش، حيث تهدف الأمانة من هذه الحملات إلى القضاء على التكاثر الحشري في مراحلة الأولى ومتابعة حالات التكاثر أو تواجد الحشرات والقضاء عليها وفق برنامج الحياة لكل نوع من الحشرات, وتتابع الفرق المواقع بعد أعمال الرش لقياس نسبة التكاثر والطرق اللازمة للقضاء عليه.