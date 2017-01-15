الإسكان تطلق حملة “سكني” لتوفير منتجات لـ280 ألف سعودي

شارك عبر واتساب

أعلن وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل البدء في تخصيص منتجات سكنية متنوعة لـ280 ألف مستفيد في جميع أنحاء المملكة ضمن حملة سكني.

وأشار الحقيل في مؤتمر صحفي إلي أنه سيتم تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء

وتوزيع 75 ألف أرض سكنية، وإصدار 85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية”.

وقال الحقيل أن الأثر الاقتصادي لحملة “سكني” يقدر بـ 433 مليار ريال مخرجات اقتصادية

مباشرة وغير مباشرة، وتوفر 36,800 وظيفة جديدة.

وأكّد الحقيل أن السكن من أولويات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وأن دور الوزارة تحول من التنفيذ إلى التحفيز والمراقبة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف إعادة هيكلة القطاع السكني من خلال تحفيز المعروض

وتمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مناسب وتحسين أداء القطاع العقاري.

وأشار “الحقيل” إلى بدء فوترة رسوم الأراضي البيضاء، ابتداءً من شهر مارس المقبل.

وأكد أن عام 2017 سيشهد سوقًا عقارية منظمة بالمملكة.

من جانبه قال المشرف العام على وكالة الدعم السكني والفروع، سعود بن طلال إنه سيتم البدء بتخصيص الوحدات السكنية ابتداءً من الشهر القادم.

وأشار بن طلال إلى أن المستفيد يبدأ من بوابة إسكان ويستلم الوحدة السكنية خلال 3 أعوام من تاريخ التخصيص.