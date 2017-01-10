حملة شرسة على ( الشيشة ) بحدائق الرياض

شارك عبر واتساب

الرياض ــ البلاد

كثفت أمانة منطقة الرياض في الآونة الأخيرة من إجراءاتها الرسمية لمحاربة انتشار ظاهرة تدخين “الشيشة” ، التي تسمى أيضا “النرجيلة” في الحدائق العامة.

ونشرت الأمانة أمس، في صفحتها على موقع تويتر، صور تؤكد استمرارها في تنفيذ حملات لمنع استخدام “الشيشة” في الحدائق العامة.

وسبق أن أطلقت أمانة الرياض حملة توعية لمنع استخدام “الشيشة” في الحدائق العامة، مؤكدة “أضرارها الصحية، وتأثيرها السلبي على زوار ومرتادي الحدائق.

وقال مدير عام الإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض إبراهيم الهويمل: إن فرق الأمانة رصدت استخدام الشيشة في بعض المواقع؛ خاصة الحدائق والساحات البلدية من بعض الزوار، وإنها واجهت ذلك بإطلاق حملة توعوية وإرشادية، توضح آثار هذه الممارسة السلبية على مرتادي الحدائق، خاصة على الأطفال والعائلات ومصادرتها.