حملة (في خدمة مكة) تداهم الأحياء العشوائية

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

نفذت امانة العاصمة المقدسة حملة مداهمة كبيرة على عدد من الاحياء العشوائية ومنطقة حوش بكر بشارع المنصور ، وذلك ضمن حملتها المقامة تحت شعار “في خدمة مكة” والتي سيتم تنفيذها في جميع احياء مكة المكرمه تباعا وعلى مدار العام .

وقد انطلقت الحملة منذ بداية الاسبوع الجاري لتغطي الاحياء الواقعة في نطاق بلدية المسفلة ، حيث قامت البلدية اليوم بحملة مداهمة بمشاركة الضبط الإداري والجهات الأمنية والإدارة العامة لصحة البيئة ‏والادارة العامة للنظافة ، بقيادة رئيس بلدية المسفلة م/ مصطفى عيد و‏مدير إدارة الخدمات ماجد المجنوني و‏رئيس قسم الاسواق احمد سعيد الصاعدي ‏والمراقبين منصور الرحيلي وبدر العتيبي وعاطف ولي وعلاء عطرجي ومنصور المالكي وفهد عسيري من صحة البيئة.

وتم خلال الحملة مداهمة منطقة حوش بكر وإزالة اعداد كبيرة من الاخشاب والحديد والاثاث المنزلي المستعمل وبعض المستلزمات تقدر بحوالي 20 طن وتمت مصادرتها وتسليم المخالفين للجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات النظامية حيالهم .

وقال اسامه بن عبدالله الزيتوني مدير عام الاعلام والنشر بأن الحمله مستمرة حتى نهاية الاسبوع وسيتم خلالها تغطية كافة المواقع في نطاق البلدية ، لافتا الى أن الحملة تقوم بإجراء كافة الاعمال البلدية التي تشمل ازالة المخالفات ومراقبة المطاعم واجراء اعمال السفلته والاناره والنظافة وغيرها من الخدمات البلدية ،

حيث تشارك فيها مختلف ادارات الامانة وبلدياتها الفرعية ، وأشار الزيتوني الى أن الحملة تأتي اتساقا مع مبادرة “كيف نكون قدوة” التي اطلقها صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، والتي تهدف الى الارتقاء بكل ما يساهم في رقي وتطوير المنطقة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزائري بيت الله الحرام .