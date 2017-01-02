حملة لـ(مقاطعة الملاحم) بعد ارتفاع الأسعار

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جدة ــ البلاد

دشن مغردون حملة لمقاطعة الملاحم، وتأتي الحملة لتسليط الضوء على قضية ارتفاع أسعار اللحوم في محال الجزارة ومنافذ التجزئة، رغم انخفاض أسعار الماشية مؤخرا، داعين إلى الشراء من أسواق المواشي مباشرة، مؤكدين أن أسعارها أرخص مما يباع في الملاحم 3 مرات.

وتتمسك محال الجزارة ومنافذ التجزئة بالتسعيرات القديمة المرتفعة التي تتخطى مكاسبها 100% في بعض الأنواع، مثل القعود والسواكني.

ودعا سلطان المزروع، في تعليقه على الوسم إلى الأخذ بنصيحة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه القضية، قائلًا: “في زمن الفاروق عمر، اشتكى الناس غلاء اللحوم، فقال: أرخصوها أنتم. فقالوا: كيف نرخصها وليست بأيدينا؟ فقال: اتركوها لهم”.