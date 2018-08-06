حملة للتبرع بالدم في عسير للمرابطين

عسير- واس

بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة بالجنوب امس، تنفيذ حملة التبرع بالدم للجنود المرابطين بالحد الجنوبي، وذلك بمقر الفرع بمدينة أبها.

وشهدت الحملة في أول أيامها إقبالاً كبيراً من منسوبي الفرع الذين توافدوا للتبرع بالدم لجنودنا البواسل، يتقدمهم فضيلة مدير عام الفرع الدكتور حجر بن سالم العماري، ومساعد المدير العام أحمد بن عبدالله الخيري، وعدد من مدراء الإدارات بالفرع.

وتأتي هذه الحملة في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الوزارة، وفروعها في مختلف مناطق المملكة، كما نفذت إدارات المساجد والدعوة والإرشاد التابعة لفرع عسير، حملات مماثلة دعماً منها لجنودنا البواسل الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم الزكية للدفاع عن الدين والوطن.

ومن المقرر أن تستمر الحملة ثلاثة أيام، مستقبلة المتبرعين سواء من منسوبي الفرع أو ممن يفد من خارج الفرع, لتقديم أقل الواجب لأبطالنا البواسل.

وقال الدكتور العماري بعد تبرعه بالدم: “إن حملة التبرع بالدم تقدم رسالتين: الأولى عامة للجميع في أهمية التبرع بالدم للكثير من المصالح التي تترتب عليها، والثانية للجنود المرابطين على الحد الجنوبي بأننا معهم بالدعاء والثناء والتأييد, مؤكداً أن الحملة تأتي كواجب وطني وأقل ما يمكن تقديمه للجنود ممن يسهرون لراحتنا وحمايتنا.

وسأل الدكتور العماري الله عزوجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة – أيدها الله – , مقدماً شكره وتقديرة لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لتدشينه ومشاركته في حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل المرابطين على الحدود.