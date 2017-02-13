حملة مرورية بالمندق لتوعية قائدي الشاحنات

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الباحة – البلاد

دشن محافظ المندق صالح بن محمد القلطي ، الحملة التوعوية التي أطلقها مرور محافظة المندق لتوعية قائدي الشاحنات مرتادي طرق المحافظة ، بحضور مدير قسم مرور المندق .

وتأتي الحملة ضمن خطط الإدارة العامة للمرور التي تستهدف قائدي الشاحنات لنشر ثقافة القيادة الآمنة وتوعية قائديها بمراعاة السلامة المرورية ، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى التأكيد على وضع الملصقات الفسفورية والعلامات والإشارات على خلفيات وجوانب السيارات حتى تتضح الرؤية لقائدي المركبات الصغيرة.