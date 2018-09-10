حملة مكثفة لإغلاق الورش المخالفة في جدة

أنهت أمانة محافظة جدة تشكيل فريق العمل الميداني لبدء تنفيذ حملة واسعة ومكثفة لإغلاق الورش المخالفة داخل الأحياء السكنية، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، المتضمنة منع مزاولة نشاط الورش داخل الأحياء السكنية.

وأوضحت مشرف بلديات وسط جدة أماني حمود، أن الأمانة ممثلة في بلدية المطار الفرعية ستستهدف

بحملتها المكثفة الورش المخالفة، بحي الصفا إذ بدأت البلدية الفرعية في إشعار جميع المواقع المخالفة للإخلاء

والانتقال إلى منطقة الورش الصناعية.

وشددت على أن الأمانة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المواقع التي لا تلتزم بالإخلاء الفوري

حيث سيتم الرفع بفصل التيار والمياه عنها.