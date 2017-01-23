حملة نسائية للتوظيف.. مغردات : البنات متحمسات.. ونسأل الله أن يدعم جهودهن

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بدأ عدد كبير من السعوديات خلال الأيام الماضية، التفاعل مع حملة جديدة، أطلقتها ناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإيجاد فرص عمل للمرأة في المملكة، التي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة تقدر بنحو 12%.

واختارت المطالبات بالتوظيف الطريقة والأسلوب ذاته لحملة سابقة، رغم أن الحملة الأولى لم تحقق أهدافها بعد مرور نحو سبعة أشهر على إطلاقها.

ويعد موقع “تويتر” الساحة الرئيسية لحملة التوظيف، كما أن الوسم المعبر عنها وهو (# سعوديات_يطالبن_بالتوظيف) يتجدد يوميًا بإضافة رقم اليوم الذي وصلت إليه الحملة إلى الوسم.