حمودي يعتذر ويدفع 100 ألف للباطن

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جدة- البلاد

أكد يحيى علي وكيل أعمال المصري أحمد حمودي صانع ألعاب فريق الباطن ، أن اللاعب تقدم باعتذار رسمي إلى مجلس إدارة نادي الباطن، برئاسة ناصر الهويدي عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وأشار علي إلى أن رئيس نادي الباطن قبل اعتذار اللاعب، ووافق على فسخ العقد الذي يربط حمودي بالباطن بالتراضي بين الطرفين،

شرط أن يدفع اللاعب المصري 100 ألف دولار للنادي، لتسحب إدارة الباطن الشكوى التي قدمتها ضده بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.