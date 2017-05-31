حمى سبينر تصل إلى الإنترنت

جدة ــ وكالات

لم تلبس لعبة سبينر طويلاً حتى اجتاحت العالم بشكل جنوني، وأصبحت اللعبة في وقتًا قصير ضمن قائمة أفضل 10 ألعاب مبيعا على موقع أمازون.

ومؤخراً اطلق بودج موقع FFFFidget، وهو عبارة عن موقع محاكاة تفاعلية على شبكة الإنترنت يوفر للمستخدمين إمكانية لعب لعبة القرص الدوار المعروفة باسم سبينر Spinner كما لو انهم يلعبون بها على أرض الواقع.

ويعتبر موقع المحاكاة بسيطا الى حد ما، وكل ما على المستخدم القيام به للحصول على تجربة اللعب هو فتح الموقع وتقليد الخطوات الفعلية لتحريك اللعبة الدوارة عن طريق مؤشر الفأرة، لتبدأ اللعبة الدوران لدورات عدة اعتماداً على مدى قوة التدوير المستخدمة إلى أن تتوقف في نهاية المطاف والسماح للمستخدم بالتدوير مرة أخرى.

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