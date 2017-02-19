حنفي والقرشي يكرمان 111 حافظا للقرآن

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جدة – إبراهيم المدني

أقام مركز إشراف المجمعات القرآنية المسائية لجمعية خيركم حفله السنوي في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك لتكريم 111 حافظاً للقران الكريم تحت رعاية المهندس عبد العزيز حنفي رئيس جمعية خيركم بجدة وبحضور نائب رئيس خيركم الشيخ عبدالله المحمدي.

من جهته أثنى مدير مركز إشراف المجمعات المسائي صديق بن يوسف خوجة في كلمته، على التطور الذي شهدته المجمعات القرآنية المسائية ومدى الجهد المبذول في متابعتها والتميز في أعمالها ، وشكر المجمعات المسائية إدارة ومعلمين وطلاباً ، وهنأهم على الإنجازات المتميزة التي قدموها خلال عام 1437هـ , لافتاً إلى أن “المسائية ” خرجت ( 111 ) حافظاً لكتاب الله تعالى.

وبين خوجه أن المجمعات المسائية تعد من المراكز المهمة والمتميزة في جمعية خيركم وأن الآمال المعقودة عليها كثيرة فهي إحدى مراكز الإشراف المتميزة من حيث أعداد المجمعات وأعداد الطلاب والمعلمين وتكتسب أهميتها أن خدماتها موجهة الى شريحة واسعة من الطلاب بمراحلهم المختلفة.

كما قدم خوجه شكره للقرشي لرعايته حفل التكريم وتقديم هدايا فاخرة للحفاظ .

وأكد خوجه أن رعاية القرشي لتكريم 111 حافظ للقران الكريم يعكس حرص ملاك الشركة على العناية بكتاب الله تعالى وحفاظه، سائلا المولى أن يجعل هذه الأعمال المباركة في موازين حسناتهم.

من جانبه أثنى الشيخ عبد الله المحمدي نائب رئيس خيركم ، بما حققته المجمعات المسائية من إنجازات في الأعوام الماضية ، وحث المعلمين على بذل المزيد من الجهود من أجل تعليم وتحفيظ أبنائنا كتاب الله مذكرهم بالأجر العظيم لأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته كما جاء في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام.