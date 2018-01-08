«حنين» تودع «فرح»

الرياض ــ البلاد

اعلن استشاري جراحة الأطفال سعود الجدعان، نجاح عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني (فرح وحنين)، والتي تمت امس “الأحد” في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وقال الجدعان، في تصريح للإخبارية، ان عملية الفصل تمت ونحن الآن في مرحلة الترميم.

ونوه الجدعان الى ان “التوأم فرح لم يكن لديها اي مقومات للحياة من قلب وقصبة هوائية ورئة؛ لأنها توأم طفيلي، ونتوقع خلال الساعات القادمة استقرار حالة حنين”.

بدوره اطمأن المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي (فرح وحنين) الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، على الوضع العام للتوأم، بعد الانتهاء من عملية الفصل التي تكللت بالنجاح.

وقال الدكتور الربيعة إن الوضع مستقر جدا والعملية سارت على ما يرام في مرحلتها السادسة، وهي فصل الجهاز البولي وفصل جدار الحوض التي تستغرق 3 ساعات، مؤكدا أن الطفلة فرح هي توأم طفيلي ولا تمتلك مقومات الحياة، ومن المتوقع أن تفقد، ويعود سبب ذلك أنها لا تمتلك قلبا أو رئتين .