حوافز لسد عجز التعليم

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الرياض- البلاد

تستعد إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، لتحفيز المعلمين والمعلمات المكلفين كليا أو جزئيا، بإجازة لمدة أسبوع نهاية كل فصل دراسي مكلف فيه، مع التزامه بتنفيذ وتسليم جميع أعماله، حسب إفادة قائد المدرسة المكلف فيها.

وحرصا من إدارات التعليم على تحقيق راحة المعلمين والمعلمات وتشجيعًا لهم، على أداء رسالتهم بكل جودة وإتقان، لينعكس ذلك على جودة المخرج التعليمي، ولمزيد من الاستقرار النفسي لهم، ويأتي ذلك إنفاذًا لتعميم وزير التعليم (بشأن آلية سد العجز الطارئ).

وعليه يتمتع المعلمون والمعلمات المكلفون بسد العجز، بإجازة الحافز للمكملين والمكملات بنهاية الأسبوع الأول من اختبارات المرحلتين المتوسط والثانوي، أي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 21 ربيع الآخر 1438هـ.