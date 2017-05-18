خادم الحرمين الشريفين يرعى المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي

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رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي، التي أقيمت مساء اليوم بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة بين فريقي الأهلي والهلال.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الاستاد يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز ، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل بن محمد عزت، وكبار مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المنصة الرئيسية قوبل بترحيب الجماهير الرياضية، وقد بادلهم ـ حفظه الله ـ التحية ملوحاً بيده الكريمة لهم.

ثم عزف السلام الملكي.

عقب ذلك بدأ الشوط الثاني من المباراة.