استقبل رئيس وأعضاء صندوق القدس .. خادم الحرمين يتسلم (درع القدس) تقديراً لدعم الشعب الفلسطيني

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الرياض- واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، رئيس مجلس إدارة صندوق القدس منيب رشيد المصري يرافقه أعضاء مجلسي الإدارة والأمانة العامة لصندوق ووقفية القدس.

ورحب خادم الحرمين الشريفين برئيس مجلس إدارة صندوق القدس، وأعضاء مجلسي الإدارة والأمانة العامة لصندوق ووقفية القدس في المملكة.

وقد أعربوا من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني.

وتسلم خادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال من رئيس مجلس إدارة صندوق القدس (درع القدس للانتماء والعطاء)، تقديراً

وعرفاناً له ـ حفظه الله ـ في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي الفيصل مستشار سمو رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل

للبحوث والدراسات الإسلامية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.