خادم الحرمين الشريفين يصل جدة قادما من الرياض

شارك عبر واتساب

الرياض- واس

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد ظهر امس، إلى جدة قادماً من الرياض.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وفي صالة التشريفات بالمطار كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن محمد وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن خالد بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي وصاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل وصاحب السمو الأمير متعب بن سعود بن سعد وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن محمد وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن سعد وصاحب السمو الأمير سعود بن سعد بن محمد وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعد بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن جلوي وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير بدر بن نواف بن سعود بن سعد وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد غادر – بحفظ الله ورعايته – الرياض بعد ظهر امس متوجهاً إلى جدة.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين في صالة التشريفات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية ، صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود ، وصاحب السمو الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن مساعد ، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ، وصاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد ، وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن ، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وكيل وزارة الحرس الوطني لشؤون الأفواج ، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن أمين مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن ، وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان ، وصاحب السمو الأمير الدكتور نواف بن سعد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير سعود بن نواف بن سعود ، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله المستشار بوزارة الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن متعب بن ثنيان ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن بدر، وصاحب السمو الأمير متعب بن فيصل بن عبدالله ، وأصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، و صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، و صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز .

وقد غادر في معية الملك المفدى كل من، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – معالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العبّاد، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد بن محمد العيسى، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ مساعد البراك، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المكلف الأستاذ خالد بن عبدالعزيز السويلم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.