خادم الحرمين الشريفين يعزي الدكتور عصام شيخ

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، برقية مواساة وتعزية إلى الدكتور عصام عابد شيخ، عضو مؤسسة البلاد للصحافة والنشر،

وذلك في وفاة والدته السيدة أمينة أصفهاني رحمها الله، حرم معالي الشيخ عابد محمد صالح شيخ – رحمه الله – ولأسرة الفقيدة.

وقد رفع الدكتور عصام شيخ أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة من الملك المفدى رعاه الله، لها أبلغ الأثر في نفوس أسرة وذوي الفقيدة وجميع أرحامهم،

وتجسد الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ ولاة الأمر وأن يمتعهم بموفور الصحة والعافية.