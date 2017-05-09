خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة لرئيس الجمهورية الجزائرية لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تضمنت دعوة فخامته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

تسلم الدعوة، رئيس مجلس الأمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد القادر بن صالح.

خلال استقباله، معالي وزير الخارجية، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر مجلس الأمة بالعاصمة الجزائرية اليوم.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري ، وسفيـر خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي الصالح.