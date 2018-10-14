الأولى

عبّر عن شكره على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك

خادم الحرمين للرئيس التركي: لن ينال أحد من صلابة علاقتنا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time2 / صفر / 1440 هـ      14 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا بأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا أعرب فيه ـ حفظه الله ـ عن شكره لفخامته على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة ـ بإذن الله ـ .

ومن جانبه ، أكد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تعزيزها وتطويرها.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *