خادم الحرمين والرئيس اللبناني يبحثان تعزيز العلاقات والتطورات

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الرياض – واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان .

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في الساحتين العربية والدولية.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق ، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان الأستاذ وليد بن عبدالله بخاري.

كما حضرها من جانب جمهورية لبنان معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ومعالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، ومعالي وزير المالية علي حسن خليل، ومعالي وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، ومعالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ومعالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، ومعالي وزير الإعلام ملحم رياشي، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، والسفير اللبناني لدى المملكة عبدالستار عيسى. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قد استقبل في قصر اليمامة أمس فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان.

كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .

وأجريت لفخامة رئيس لبنان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح فخامته مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية لبنان.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس العماد ميشال عون ، إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس جمهورية لبنان، والوفد المرافق له .

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل،

وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير،

و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن مشاري،

و صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، و صاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، و صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد،

و صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن محمد، و صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف، و صاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، و صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، و صاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، و صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد،

و صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف، و صاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل، و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، و صاحب السمو الأميرعبدالعزيز بن محمد بن سعد،

و صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز،

و صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز .