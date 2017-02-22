شارك عبر واتساب

الرياض- واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض امس، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان.وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في المنطقة.

وعقب جلسة المباحثات، قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قلادة الملك عبدالعزيز لفخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان .كما تسلم الملك المفدى أرفع وسام في الجمهورية اليونانية من فخامته.

بعد ذلك جرى التوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان، حيث تم التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومن الجانب اليوناني معالي وزير الخارجية نيكولاس كوتزياس.

كما تم التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومن الجانب اليوناني معالي وزير الدولة للعلاقات الاقتصادية الدولية والتجارة الخارجية جورج كاتروجالس.

حضر جلسة المباحثات وتوقيع مذكرتي التفاهم، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين،

وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان،

ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان عصام بيت المال.

كما حضرها من الجانب اليوناني، معالي وزير الخارجية نيكولاس كوتزياس، ومعالي وزير التجارة والبحرية وسياسة الجزر بانايوتيس كورومبليس، ومعالي وزير الزراعة والغذاء إفانجلوس ابوستولو،

ومعالي وزيرة السياحة الينا كونتورا ومعالي وزير الدولة للعلاقات الاقتصادية الدولية والتجارة الخارجية جورج كاتروجالوس، ونائب وزير الرياضة جورج فاسيلياذيس، والأمين العام للرئاسة جورج جنيماتاس، وسفير اليونان لدى المملكة بوليخونيس بوليخرونيو.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قد استقبل في قصر اليمامة امس فخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان.

كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقد أجريت لفخامة الرئيس اليوناني، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح فخامته مستقبليه، صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية اليونان.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان، إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء.

كما صافح الملك المفدى الوفد المرافق للرئيس اليوناني.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس جمهورية اليونان، والوفد المرافق له .

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن تركي وصاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز

وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن مشاري وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد

وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن خالد وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي

وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن مساعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل

وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية

وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالاله بن عبدالعزيز .