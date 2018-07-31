خادم الحرمين يأمر بتعيين 251 عضواً في النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، أمراً ملكياً بتعيين 251 عضواً في النيابة العامة.

وثمن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- لجهاز النيابة العامة، مترجماً اهتمامه الكبير والمستمر بشؤون الجهاز الوظيفية، وحرصه الدائم – أيده الله – على تحقيق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي في بُعده القضائي المهم.

ورفع معالي النائب العام شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة الدؤوبة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وان يديم عزهما وتوفيقهما وان يديم على وطننا امنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة وان يوفق الأعضاء المعينين لخدمة دينهم ووطنهم وان يكونوا أهلاً للأمانة الملقاة على عاتقهم.