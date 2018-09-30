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خادم الحرمين يأمر بمنح القاضي الجيراني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / محرم / 1440 هـ      30 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بمنح القاضي محمد بن عبدالله الجيراني، الذي اغتيل من قبل بعض العناصر الإرهابية” وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

وقدم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم وسام الملك عبدالعزيز لذوي الفقيد، إنفاذاً للأمر الكريم.

وثمن معاليه هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين والتي تأتي تكريمًا للقاضي محمد الجيراني وتاريخه القضائي المشرف، وتأتي امتدادًا للدعم المتواصل منه – حفظه الله – وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، سائلًا المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء.

ibrahim

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