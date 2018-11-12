خادم الحرمين يبحث المستجدات مع وزير الخارجية البريطاني

العدد 22451 الاثنين 04 ربيع الأول 1440 هـ 11/12/2018 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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