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خادم الحرمين يبحث المستجدات مع وزير الخارجية البريطاني

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time2 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      12 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات، ومجالات التعاون بين البلدين

بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس، والسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.
ibrahim

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