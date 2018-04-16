خادم الحرمين يبحث مع القادة العلاقات والتطورات

الظهران- واس

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين عبدالله آل الشيخ، والوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك مملكة البحرين.

كما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران، فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين .

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وتونس في مختلف المجالات، وسبل تطويرها.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد قطان، والوفد الرسمي المرافق للرئيس التونسي.

كما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران، فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، يرافقه دولة رئيس الوزراء سعد الحريري، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائية، وتطورات الأوضاع، والجهود تجاهها؛ بما يعزز من أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، والوفد الرسمي المرافق للرئيس اللبناني.

كما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران، فخامة الرئيس محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق، وبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري، والوفد الرسمي للرئيس العراقي.