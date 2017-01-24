خادم الحرمين يبحث مع دوكرشوف مكافحة الإرهاب

شارك عبر واتساب

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دوكرشوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان

ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره معالي نائب أمين عام الأمن المشترك وسياسة الدفاع واستجابة الأزمات في هيئة العمل الخارجي الأوروبي بيدرو

سيرانو، ورئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السفير ميكيل تشيرفوني دي أورسو، وعدد من المسؤولين.