خادم الحرمين يبحث مع فيوري علاقات الصداقة
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة أمسمعالي رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وكندا.
حضر الاستقبال معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء
الدكتور مساعد بن محمد العيبان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري
وسفير كندا لدى المملكة دينيس هوراك.
التصنيف: محليات
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