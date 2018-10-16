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خادم الحرمين يبحث الأوضاع الراهنة مع وزير الخارجية الأمريكي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time4 / صفر / 1440 هـ      16 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب الأمريكي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل.

ibrahim

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