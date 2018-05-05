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خادم الحرمين يبعث برقية عزاء ومواساة للرئيس الهندي

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time19 / شعبان / 1439 هـ       5 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند إثر العواصف الرملية التي ضربت شمال الهند وما أسفرت عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى ” بلغنا ما أسفرت عنه العواصف الرملية التي ضربت شمال الهند من وفيات وإصابات ، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب ، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية الهند الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا بالغ التعازي وصادق المواساة ، متمنين الشفاء العاجل للمصابين ” .

abdulslam

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