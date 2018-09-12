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خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية من رئيس جامبيا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time30 / ذو الحجة / 1439 هـ      12 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية من فخامة رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو.

وقام بنقل الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معالي وزير الخارجية المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الجامبي مامادو تانقارا خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس الجامبي، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية

ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى

ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.

كما حضره، المستشار بمكتب الرئيس الجامبي لامين ساني، وسفير جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا.

ibrahim

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