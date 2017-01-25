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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

أمس رسالة من فخامة الرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معالي وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي جان مارك آيرولت.

خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

حضر الاستقبال:

معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي.

ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير فرنسا لدى المملكة فرنسوا غوييت.