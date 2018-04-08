خادم الحرمين يتسلم رسالة من الرئيس الموريتاني

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة من فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ونقل الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، معالي وزير الاقتصاد والمالية المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الموريتاني المختار ولد آجاي، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

كما نقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس الموريتاني، فيما أبدى – حفظه الله – تحياته لفخامته.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.