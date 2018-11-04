الأولى

خادم الحرمين يتسلّم رسالة من رئيس غانا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time23 / صفر / 1440 هـ       4 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، رسالة من فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – دولة نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باومييا، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم.

ونقل دولته لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تحيات وتقدير فخامة رئيس جمهورية غانا، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لفخامته.

حضر الاستقبال، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.

كما حضره من الجانب الغاني، معالي نائب وزير الخارجية محمد تيجاني، ومعالي وزير الدولة أبو بكر صديق، وسكرتير نائب الرئيس اغوستين بيلي، وسفير غانا لدى المملكة طاهر بيمبالي.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *