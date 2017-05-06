خادم الحرمين يتلقى المزيد من التعازي في وفاة الأمير مشعل

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جدة -واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا أمس من فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمد زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ، قدم خلاله عزاءه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله .

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر طيبة ، داعيا المولى أن لا يريه أي مكروه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا أمس من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ـ ، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره الأخوية الصادقة ، سائلا المولى القدير أن لا يريه أي مكروه.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا من فخامة الرئيس إدريس ديبي أتنو رئيس جمهورية تشاد قدم خلاله تعازيه في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الصادقة، سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، أعرب فيه عن عزائه في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله-.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الطيبة، سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه.

و تلقى خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا ، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، عبر فيه عن عزائه في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله-.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره النبيلة، سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه.