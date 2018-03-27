خادم الحرمين يتلقى برقيات الاستنكار والإدانة من القادة العرب ويؤكد : سنتصدى بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمن المملكة

الرياض- واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية، التي تعرضت لها المملكة من داخل الأراضي اليمنية، والتي قامت قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراضها جميعاً وتدميرها.

وأشار سموه، إلى أن هذا العمل الإجرامي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية، وشعبها الشقيق يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية، مؤكداً تعاطف دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها، سائلاً سموه المولى – تعالى – أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت، وإدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، سائلا الله – عزوجل – أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية استنكار وإدانة مماثلة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

من جهة أخرى، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً أمس من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أعرب خلاله عن إدانته واستنكاره إطلاق الميليشيات الحوثية الإنقلابية التي تدعمها إيران صواريخ بالستية، باتجاه المملكة تصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لها.

وأكد جلالته وقوف مملكة البحرين ملكا وشعبا إلى جانب المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على مشاعره الأخوية الصادقة، مؤكداً – حفظه الله – وقوف المملكة بكل حزم وتصديها لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، برقية من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، أعرب فيها عن استنكار مملكة البحرين وإدانتها الشديدة لإطلاق المليشيات الإنقلابية في الجمهورية اليمنية عدة صواريخ باليستية، استهدفت تجمعات سكانية في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي قامت – بفضل الله تعالى – قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراضها.

وأكد ملك مملكة البحرين أن هذا الاعتداء الغاشم الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق يتنافى مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية، مجدداً جلالته التأكيد على وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها، داعيًا جلالته – العلي القدير- أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الأبي من كل مكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرقي والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين ، برقية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين ـ حفظه الله ـ أعرب فيها عن استنكار مملكة البحرين وإدانتها الشديدة لإطلاق الميليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية عدة صواريخ باليستية استهدفت تجمعات سكانية في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي قامت بفضل الله- تعالى- قوات الدفاع الجوي السعودي الباسلة باعتراضها بكل كفاءة واقتدار.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية استنكار وإدانة مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية من فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، أعرب خلالها عن إدانته واستنكاره الشديدين لعملية إطلاق صواريخ بالستية من داخل الأراضي اليمنية، استهدفت المناطق المدنية، والذي قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضها.

وأكد فخامته إدانته واستنكاره لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة وهذا الاعتداء الغاشم الذي استهدف أمن وسلامة المملكة وشعبها، مؤكدًا وقوف جمهورية القمر المتحدة مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، سائلاً الله، أن يحفظ المملكة من كل سوء وأن يديم عليها أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.