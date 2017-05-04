خادم الحرمين يتلقى تعازي الرئيسين السوداني والمصري

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جدة – واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً أمس من فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر نبيلة، سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا أمس من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية الصادقة، داعياً الله جل وعلا أن لا يريه أي مكروه.