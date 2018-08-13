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خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس وزراء باكستان ويشيد بتميُّز العلاقة بين البلدين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time30 / ذو القعدة / 1439 هـ      13 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا بدولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وعبر خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن تهنئته للسيد عمران خان بانتخابه رئيساً لمجلس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأشاد ـ رعاه الله – بتميز العلاقات التي تربط بين المملكة وباكستان، وسعي البلدين لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وقد أعرب دولة رئيس وزراء باكستان عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة.

ibrahim

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