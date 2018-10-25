خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا برئيسة وزراء بريطانيا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم، بدولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون بين البلدين وجهود تعزيز العلاقات في المجالات كافة.

وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – رئيسة الوزراء البريطانية على الإجراءات التي قامت المملكة باتخاذها والتحقيقات التي أجراها فريق التحقيق السعودي التركي المشترك لكشف الحقائق حول ما تعرض له المواطن السعودي جمال خاشقجي – رحمه الله – ، مؤكدًا – حفظه الله – تصميم حكومة خادم الحرمين الشريفين أن ينال من تثبت إدانتهم الجزاء الرادع.

من جهتها أعربت رئيسة الوزراء البريطانية عن أملها أن يؤدي التعاون السعودي التركي في التحقيقات لكشف الحقائق بوضوح وشفافية وأن يأخذ القضاء مجراه لمعاقبة من يثبت تورطهم.