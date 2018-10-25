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خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا بمستشارة جمهورية ألمانيا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / صفر / 1440 هـ      25 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم مع دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

كما أطلع الملك المفدى – أيده الله – المستشارة الألمانية على مستجدات التحقيق في مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأكد أن ما قام به المتورطون في هذه الجريمة لايمثل مبادئ المملكة وقيمها، مشددًا – رعاه الله – على أن العدالة ستأخذ مجراها بشكل كامل وحازم وسينال من تثبت إدانتهم جزائهم الرادع.

من جهتها، أعربت المستشارة الألمانية عن أملها أن تؤدي التحقيقات الجارية حاليًا لكشف كافة الملابسات في هذه الواقعة.

ibrahim

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