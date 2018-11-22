خادم الحرمين يدشن مشروعات وعد الشمال

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم في محافظة طريف، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية، ووضع – أيده الله – حجر الأساس لمشروعات ومرافق المرحلة الثانية للمدينة.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، مقر الحفل، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي، ومعالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

ثم عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ الملك المفدى مكانه بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

إثر ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – والحضور، عرضًا مرئيًا عن مشاعر شباب وشابات الوطن بهذه المناسبة.

بعد ذلك ألقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح كلمة رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لتدشينه – أيده الله – مشروع وعد الشمال، قائلًا: “لقد جاءت رؤية المملكة 2030، التي كانت ثمرة بصيرتكم الثاقبة، ونتاج الجهود الجبارة المباركة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد الأمين، لتدفع بطاقات أبناء بلادنا العزيزة نحو إطلاق العديد من البرامج التنموية الطموحة، لتحقيق هذه الرؤية، فكان من نتاجها الإيذان بانطلاقة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي سيرتفع نجمه، بإذن الله، في سماء الإنجازات الوطنية العملاقة.

وأضاف معاليه: ها هي مدينة وعد الشمال، التي تقع في مُحافظة طريف، آخر محطات الضخ على خط التابلاين سابقاً، قد أصبحت، اليوم، أولى محطات سلسلة صناعة الفوسفات الوطنية العملاقة، التي تبدأ من هذا المجمّع.

وأكد معاليه أن منطقة الحدود الشمالية من المملكة تحتضن حوالي سبعة في المائة من المخزون العالمي من الفوسفات، إلا أن تطوير هذه المخزونات واستغلالها، مثّل تحديًا تضاريسيًا وتنسيقيًا ولوجستيًا هائلًا، بسبب موقعها في عمق الصحراء.

وقال المهندس الفالح: وها أنتم، اليوم – حفظكم الله – تتفضلون بتدشين المرحلة الأولى من مشروعات وعد الشمال،التي بلغت استثمارات المملكة، فيها، 55 مليار ريال، لافتًا النظر إلى أن هذا الإنجاز لم يكن لولا توفيق الله، سبحانه وتعالى، ثم تعاضُد جهاتٍ حكوميةٍ، وشركاتٍ وطنية كبرى، ومؤسساتٍ من القطاع الخاص السعودي، ومستثمرين دوليين، في تكامُلٍ جعل مشروع وعد الشمال حقيقةً واقعة، يفخر بها الوطن، ويُعجب بها العالم.

وأوضح أن هذا المشروع يُعطي مثالًا جديدًا وباهرًا على عزم قيادة هذا الوطن على تنفيذ رؤيته الثاقبة، مبينًا أن استثمارات المملكة في المرحلة الثانية تبلغ 31 مليار ريال، التي تشمل معمل الأسمدة الفوسفاتية، الذي تبلغ طاقته ثلاثة ملايين طن سنويًا، إلى جانب استكمال تطوير البنية التحتية.

وأكد معالي المهندس أنه عند اكتمال هذه المرحلة، سيرتفع إنتاج المملكة، بإذن الله، إلى تسعة ملايين طن سنويًا، لتُصبح المملكة ثاني أكبر منتجٍ للأسمدة الفوسفاتية في العالم، بالإضافة إلى تعزيز الدخل الوطني.

ونوه بأن المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل.

وفي ختام كلمته رفع معالي المهندس الفالح شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تحظى به منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من دعمٍ ومساندةٍ وتوجيه.

بعدها شاهد خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – والحضور عرضًا مرئًيا عن منظومة مشاريع وعد الشمال .

ثم ألقى معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي كلمة قال فيها : ” إنه لشرف عظيم أن تحظى مملكتنا هذه الأيام برعايتكم الكريمة لتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية في مناطق المملكة، والتي ستظل شاهدًا على أياديكم البيضاء، فها نحن اليوم يا صاحب العطاء، نكمل في ظل تشريفكم مسيرة التنمية، قبل يومين دشنتم يا سيدي محطة قطار الشمال بالجوف، وسبقها قبل ذلك تدشين مشروع قطار الحرمين السريع، والذي يؤكد دعمكم المستمر لمنظومة النقل ومشاريعها”.

وأضاف: “اليوم في وعد الشمال نشهد واحدًا من أهم مشاريع الوطن والذي تحقق بتوجيهاتكم، وكان نتيجة للشراكة والتكامل بين منظومة الطاقة والصناعة والتعدين ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية، من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030”.

وأكد معاليه أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” تتشرف بأن تكون أبرز الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ وتشغيل المشروع التنموي لمدينة وعد الشمال، وجاء الاهتمام من شركة “سار” .. في المساهمة بتطوير وتأسيس مدينة وعد الشمال الصناعية من خلال ربط المدينة بشبكة خطوط حديدية بقطار الشمال، وتخصيص خط يبلغ طوله 1550 كيلو مترًا، الأطول في الشرق الأوسط .. بمقطورات مخصصة لنقل المعادن، لتصبح الشريان الاستراتيجي لنقل وصناعة التعدين بالمملكة.

وأشار إلى أن شركة سار ستستمر بتقديم خدماتها بتوفير عدة مرافق في مدينة وعد الشمال الصناعية عبر خط حديدي يتصل بالشبكة الحديدية لقطار الشمال، إضافة إلى العمل على تنفيذ وصلة لربط معامل الكبريت المصهور التابعة لشركة (أرامكو السعودية ) في (منطقة واسط وبري) وإلى مدينة رأس الخير على الساحل الشرقي.

وأوضح الدكتور العامودي أن قطارات “سار” للمعادن تسهم كرافد اقتصادي من خلال الاستخدام الأمثل لشبكة الخطوط الحديدية في النقل بين مناطق المملكة ومنها على سبيل المثال (ترشيد كفاءة الطاقة وحماية البيئة، وتوفير ما نسبته 70% من وقود الديزل الذي تحتاجه الشاحنات لنقل الكميات نفسها من مدينة وعد الشمال واليها، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن الطرق العامة والمحافظة على بنيتها التحتية مدة أطول، والحد من حوادث الطرق حيث يزيح قطار التعدين أكثر من 70 ألف شاحنة شهريًا عن الطرق، لافتًا النظر إلى أنه منذ بدء تدشين نقل المعادن بالقطارات في عام 2011م وحتى اليوم، تمكنت قطارات “سار” من نقل أكثر من 37 مليون طن من (الفوسفات، والبوكسايت، والكبريت المصهور، وحمض الفوسفوريك)، ووصل عدد الشحنات التي تخص مدينة وعد الشمال إلى ما يقارب 2 مليون طن.

وقال في ختام كلمته: “يشرفني نيابة عن كافة الزملاء العاملين في منظومة النقل أن أتقدم بالشكر والعرفان لدعمكم الدائم والغير محدود لمشاريع النقل بكافة قطاعاته ومشاريع النقل في مدينة وعد الشمال بشكل خاص، حتى أصبحت هذه المشاريع واقعاً ملموساً يعود نفعها للوطن والمواطن”.

بعد ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بتدشين ووضع حجر الأساس لمنظومة مشاريع وعد الشمال.

ثم تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية تشرف بتقديمها معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح نيابة عن شركاء الإنجاز في مشروعات وعد الشمال.

بعدها تفضل خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بتسليم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وشاح الملك عبدالعزيز نظير إسهاماته وجهوده المميزة التي بذلها ليضع هذا الحلم – مشروعات وعد الشمال – على طريق الإنجاز، فضلا عن إنجازاته المتعددة والمتميزة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

عقب ذلك تشرف شركاء الإنجاز بالسلام على الملك المفدى – رعاه الله -.

ثم شرف خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مأدبة الغداء المعدة بهذه المناسبة.