خادم الحرمين يدشن مشروعات في تبوك بـ11.8 مليار ريال

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم أهالي منطقة تبوك، ودشن – أيده الله – ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مكانه بدئ حفل الاستقبال بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك كلمة قال فيها : هذا يوم من أيام العطاء .. في وطن العطاء .. من ملك العطاء، فيه تتشرف منطقة تبوك برعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية التي تواكب تحولات النمو واتساع المنطقة في جميع الاتجاهات والمدن والمحافظات والمراكز كافة .

وأضاف سموه : إن المشروعات الجديدة شملت، العديد من الوزارات والهيئات ، ليصل عدد المشروعات ( 151 ) مشروعاً ، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من ( أحد عشر مليارا وثمان مائة مليون ريال )، إضافة إلى مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والخاصة بالمشروعات ( نيوم والبحر الأحمر وأمالا ) والتي تقدر بمئات المليارات من الريالات.

وأكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ستظل بعد توفيق الله تعالى النبراس الذي ينير الطريق لبذل كل الجهود والطاقات وسيبقون دائماً القدوة والمثال نحو الإخلاص والعمل الدؤوب لخدمة الدين والوطن .

وعبر سموه في ختام كلمته عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ، سائلًا الله أن يحفظه ويديم عزه .

واطلع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على العرض المرئي لمجمل المشاريع التي حظيت بها منطقة تبوك

حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تدشينها ووضع حجر الأساس لها في منطقة تبوك 151 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 11.835.353.416 ريالاً وجاءت على النحو التالي :

– الهيئة العامة للسياحة للتراث الوطني 11 مشروعاً بقيمة إجمالية 98.307.444 ريالاً .

ـ- وزارة الشؤون البلدية والقروية 69 مشروعاً بقيمة إجمالية 757.757.355 ريالاً.

-ـ وزارة البيئة والمياه والزراعة فقد بلغت 21 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.492.642.931 ريالاً.

– وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مشروعين لهيئة المدن الصناعية بقيمة إجمالية 45.858.325 ريال بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لإدارة الكهرباء التي بلغت 4.943.000.000 ريال.

– وزارة الإسكان اثنان بقيمة إجمالية 407.807.439 ريالاً.

– وزارة التعليم 11 مشروعا منها ستة مشروعات تعليمة وخمس مشروعات لجامعة تبوك بقيمة إجمالية 1.582.881.399 ريالاً

– وزارة النقل 16 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.631.006.967 ريالاً أما الهيئة العامة للموانئ فقد بلغت 18 مشروعاً بقيمة إجمالية 876.091.556 ريالاً.

عقب ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بمنطقة تبوك .

ثم تشرف الأهالي بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وفي ختام الاستقبال تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين.