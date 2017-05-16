العدد 21936 16 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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خادم الحرمين يدعو رئيس الصومال للقمة

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خادم الحرمين يدعو رئيس الصومال للقمة
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وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – رسالة للرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا غير المقيم في الصومال الدكتور محمد عبد الغني خياط خلال استقبال فخامته له في مقديشو أمس، وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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التصنيف: محليات

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