خادم الحرمين يرعى افتتاح (الجنادرية) وسباق الهجن

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الرياض- واس

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – غدًا الأربعاء الموافق 4 / 5 / 1438 هـ ، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” ، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني ، ويتخلله سباق الهجن السنوي الكبير ، كما سيسلم – أيده الله – الجوائز للفائزين في السباق .

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على هذه الرعاية الكريمة، مؤكداً أنها تعد مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي وزارة الحرس الوطني، ولجميع العاملين بالمهرجان.

وقال سموه : إن متابعة خادم الحرمين الشريفين ــــ رعاه الله ـــــ الدائمة واهتمامه المتواصل بالمهرجان منذ انطلاقته، تشكل دعماً لمسيرة الثقافة والتراث والإبداع في المملكة.

وأشار سموه إلى أن مسيرة المهرجان الوطني للتراث والثقافة تمضي- بتوفيق الله أولاً- ثم بهذه الرعاية الكريمة والدعم الذي يحظى به المهرجان، ثم بتكاتف جميع أبناء هذا الوطن، وتضافر جهودهم في إبراز هذه المناسبة التي ترمز لوحدة الوطن وترابطه.

ورحب سمو الأمير متعب بن عبدالله بضيوف المهرجان، كما رحب بمشاركة جمهورية مصر العربية الشقيقة ضيف شرف المهرجان لهذا العام، بوصفها إحدى إضافات المهرجان الوطني هذا العام، التي يتم خلالها التعرف على ثقافات وتراث الدول الشقيقة والصديقة، وامتداداً للتقليد الذي ينهجه المهرجان سنوياً.

كما قدم سموه ، شكره لأصحاب السمو أمراء المناطق على المشاركات الفاعلة لمناطقهم، ومتابعتهم، وحرصهم على أن تظهر كل منطقة بالمظهر المشرف، مقدراً جهود أبناء المناطق وتفانيهم؛ في سبيل إبراز مشاركتهم على الوجه الأكمل.

وأوضح سمو وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، أن مهرجان هذا العام يحمل الكثير من الفعاليات في برنامجه الثقافي من محاضرات وندوات وأمسيات وأنشطة ثقافية منوعة في مختلف الجوانب الإبداعية، إضافة إلى ما سيقدم للزوار في الجنادرية من فعاليات تراثية منوعة، إلى جانب إبراز الوجه الحضاري للمملكة، والتقدم الذي تشهده في مختلف المجالات؛ عبر ما سيعرض في أجنحة ومقرات مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص.