خادم الحرمين يرعى المؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل

الرياض-واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، يوم الأحد القادم، النسخة الخامسة للمؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل، التي تحمل شعار “رؤية وآفاق نجاح”، والمعارض المصاحبة، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بالرياض.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور سلطان بن تركي السديري، أن الرعاية الكريمة للمؤتمر، الذي ينظمه المركز، ترفع درجة التحفيز لدى الجهات المنظمة والمشاركة، كما أنه يعد فرصة مميزة تتيحها الجهات العارضة للمشاركين في المؤتمر من الدول المختلفة؛ لنقل وتبادل التجارب والإفادة من الخبرات، التي تضمها المعارض والجهات المشاركة.

وقال أمين عام المؤتمر أحمد بن عبد العزيز اليحيى، من جهته :”إن الاهتمام بهذا المؤتمر يأتي من اختيار محاوره الرئيسة، التي تم اختيارها ضمن مناقشاته، والتي تأتي متزامنة مع إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية إدراجها ضمن رؤية 2030 ، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، وبما يعود بالنفع على هذه الفئة العزيزة علينا، كإضافات حقيقية ومبادرات تتبناها الدولة لصالح القضية.