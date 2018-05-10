خادم الحرمين يرعى المباراة الختامية لمسابقة كأس الملك

يرعى بمشيئة الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مساء يوم السبت المقبل 26 / 8 / 1439هـ الموافق 12 / 5 / 2018م، المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستقام بين فريقي الفيصلي والاتحاد، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة.

وبهذه المناسبة عبّر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ باسمه وباسم شباب ورياضيي المملكة عن بالغ الشكر وجزيل الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للنهائي الكبير، مشيرًا إلى القفزات الكبيرة التي حققتها الرياضة السعودية في ظل الدعم الكبير والمتواصل من القيادة الرشيدة، والتي تولي قطاع الرياضة والشباب اهتمامًا كبيرًا على كافة الأصعدة بما يسهم في صناعة مستقبل الرياضة ونجاحها .

وقال معالي الأستاذ تركي آل الشيخ في تصريح صحفي : ” إن هذه المناسبة فرصة لأبناء المملكة للتعبير عن مشاعرهم الصادقة والنابعة من القلب تجاه قادة هذا الوطن الغالي، وتجسيدًا لأواصر المحبة والاعتزاز والإنتماء لهذه الأرض الطاهرة وولاة أمرها”، راجيًا من الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وهي تواصل مسيرة البناء والعطاء لما فيه صلاح وطننا الغالي.

واختتم معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تصريحه بأمنياته أن يظهر فريقا الفيصلي والاتحاد بالمستوى المشرف والمأمول، والشكل الذي يعكس أهمية هذه المناسبة وما تعنيه لكل الرياضيين كمسك ختام للموسم الرياضي الحالي .