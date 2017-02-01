خادم الحرمين يرعى اليوم حفل افتتاح (الجنادرية 31)

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الرياض – البلاد

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم الأربعاء ، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” ، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني ،ويتخلله سباق الهجن السنوي الكبير ، كما سيسلم – أيده الله – الجوائز للفائزين في السباق .

وتؤكد رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- لهذا الحدث الوطني، الأهمية القصوى التي توليها قيادة المملكة لعملية ربط التكوين الثقافي المعاصر للإنسان السعودي بالميراث الإنساني الكبير، الذي يشكّل جزءاً كبيراً من تاريخ البلاد.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على هذه الرعاية الكريمة، مؤكداً أنها تعد مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي وزارة الحرس الوطني، ولجميع العاملين بالمهرجان.

وقال سموه : إن متابعة خادم الحرمين الشريفين ــــ رعاه الله ــــ الدائمة، واهتمامه المتواصل بالمهرجان منذ انطلاقته تشكل دعماً لمسيرة الثقافة والتراث والإبداع في المملكة.

وأشار سموه ،إلى أن مسيرة المهرجان الوطني للتراث والثقافة تمضي- بتوفيق الله أولاً- ثم بهذه الرعاية الكريمة، والدعم الذي يحظى به المهرجان، ثم بتكاتف جميع أبناء هذا الوطن، وتضافر جهودهم في إبراز هذه المناسبة، التي ترمز لوحدة الوطن وترابطه.