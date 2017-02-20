خادم الحرمين يرعى اليوم مؤتمر نزاهة الدولي

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الرياض- واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله -، تنطلق اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بعنوان: (الحوكمة، والشفافية، والمساءلة) وذلك بفندق (رفال كمبينسكي) بمدينة الرياض.

وعبَّر معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن بهذه المناسبة، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، موضحاً أن المؤتمر يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030،

وحرصاً من المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في تعزيز الجهود المبذولة للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية، وسعيها في تفعيل شراكتها الدولية الخاصة بالاتفاقيات في هذا المجال وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمنت تنظيم الدول الأطراف المؤتمــرات الإقليمية والدولية لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات.

من جهته، عبر معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لهذا المؤتمر،

وقال : إنه يأتي متوافقاً مع رؤية المملكة 2030 التي عكست الإرادة الجادة والطموحة لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن لينعم بقاعدة إنتاجية متنوعة بما يعود بالخير والنماء على الفرد والمجتمع. بدوره أعرب معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمكافحة الفساد الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لمؤتمر نزاهة الدولي الثاني، منوها بدعمه ـ رعاه الله ـ المتواصل للهيئة ومساندته لجهودها، وتوجيهاته بما يسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين. ويستضيف المؤتمر قرابة (40) خبيراً ومتخصصاً في مجال وموضوعات ومحاور المؤتمر من داخل المملكة وخارجها وسيتضمن برنامج المؤتمر ثمان جلسات إلى جانب ورشتي عمل مصاحبة للمؤتمر. ودعت (نزاهة) المهتمين للحضور والمشاركة والتفاعل والتسجيل عبر موقع المؤتمر الإلكتروني (conf2.nazaha.gov.sa).