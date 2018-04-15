خادم الحرمين يرعى ختام تمرين (درع الخليج المشترك 1)

الدمام- واس

يرعى ـــ بمشيئة الله تعالى ـــ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – حفظه الله – غدًا، فعاليات ختام تمرين “درع الخليج المشترك 1″، بحضور عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين، الذي استمر لمدة شهر كامل، كما يشهد – أيده الله – عروضاً عسكرية مصاحبة من مختلف القطاعات المشاركة.

وتأتي هذه الرعاية الكريمة، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة بأهمية التعاون والتنسيق العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، لحماية أمن المنطقة، ورفع مستوى الجاهزية لضمان أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.

ونفذ التمرين- الذي يعد أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق؛ سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها- عدة سيناريوهات محتملة، استهدفت رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.

ومثل التحرك، الذي أجرته القوات المشاركة فور وصولها أكبر تحرك عسكري من نوعه في العالم، قبل أن تنفذ القيادات المشاركة تمرين القيادة المشتركة، ثم تنفيذ جميع القوات المشاركة للتمارين الحية بالذخيرة الحية.

وشاركت في التمرين إلى جانب القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية، قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي، من 24 دولة شقيقة وصديقة.

ويعد تمرين “درع الخليج المشترك 1″، الأكبر من نوعه في المنطقة، سواء من حيث عدد الدول المشاركة، أو نوعية العتاد العسكري النوعي المتطور، والتقنيات المستخدمة في التمرين التي تعد من أحدث النظم العسكرية العالمية، وحظي بمشاركة أربع دول، تصنف بأنها ضمن أقوى عشرة جيوش في العالم.

وتشكل التمارين التعبوية المتطورة الضخمة، نهجاً مستمراً لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، في مسعى للاستفادة من تراكم الخبرات المستمرة، وتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الظروف، لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث الرسمي لتمرين “درع الخليج المشترك 1” العميد الركن عبدالله بن حسين السبيعي، إنهاء الاستعدادات كافة لفعاليات اختتام التمرين، الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – حفظه الله.

وقال العميد السبيعي، في مؤتمر صحفي أمس، حضرته وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية : إن ميدان صامت برأس الخير في المنطقة الشرقية، شهد الاستعدادات النهائية للحفل الختامي للتمرين الذي تستضيفه المملكة، ممثلة بوزارة الدفاع ، بمشاركة 24 دولة شقيقة وصديقة.

ونوه المتحدث الرسمي، بالاهتمام الكبير الذي تلقاه التمارين العسكرية الكبرى من قبل القيادة الرشيدة، وحرصها الشديد على تعزيز التعاون، والتنسيق العسكري والأمني مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة؛ لما فيه مصلحة وخير هذه الدول وشعوبها.

ولفت إلى أن التمرين الضخم، يهدف إلى تعزيز وحفظ الأمن والاستقرار، من خلال تنفيذ تدريبات مكثفة على عمليات التحالف المشتركة في مواجهة التهديدات والتحديات على دول المنطقة، التي بات من المؤكد أن التعامل معها يتطلب جهدا جماعيا موحدا ومتكاملا، عن طريق تسخير الإمكانيات كافة لردعها ومواجهتها كقوة متكاملة موحدة، بما يضمن انعكاس ذلك على تعزيز الأمن الإقليمي لدول المنطقة.