خادم الحرمين يرعى معرض (نايف..القيم) في جامعة المؤسس

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جدة – عبد الهادي المالكي

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- على رعاية معرض “نايف .. القيم” الذي يقام في رحاب الجامعة، في شهر شعبان المقبل، والذي ينظم سنوياً للتعريف بالدور الريادي والإنجازات، التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز- رحمه الله- لدينه ووطنه وأمته.

وبهذه المناسبة رفع معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، لموافقته الكريمة على رعاية هذا المعرض الذي يعد إحدى ثمرات جهود كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية،

مشيراً إلى أن الرعاية الملكية تأتي تأكيداً على أهمية محتواه، الذي يستعرض سيرة رجل من رجال الوطن، ترك أثراً قيمياً وأخلاقياً بالغ الأهمية في جميع قطاعات الدولة، التي تقلد مناصبها،

وأضاف: إن شخصية الأمير نايف- رحمه الله- تشكل رمزاً، له عمقه الوطني والاجتماعي والفكري والأمني والإعلامي؛ إذ ساهم مع إخوته من أبناء الملك المؤسس في ترسيخ ما نحن عليه اليوم من أمن واستقرار ومكانة عالمية، مؤكداً، أن تسليط الضوء على إنجازاته واجب للتذكير بالقيم والأخلاق التي تأسست عليها هذه البلاد.

وأشار معالي مدير الجامعة إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- لمعرض “نايف .. القيم” وسام شرف وتتويج، لما تقدمه الجامعة- من خلال كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية- من جهود خلال ٥ أعوام منذ انطلاقة أعماله.

وأكد معاليه، أن أعمال وأنشطة الكرسي حظيت بمتابعة وتوجيهات سمو ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، الذي لا يألو جهداً في دعم أهداف الكرسي القيمية والأخلاقية، مقدماً شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، الذي اطلع على جهود كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية، وبارك إطلاق المعرض، حيث أكد سموه على أن شخصية الأمير نايف – رحمه الله- شخصية حَريّة بالدراسة والبحث.

ولفت معاليه إلى أن تأسيس الكرسي، جاء بتوجيه كريم من سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز، حيث قال- رحمه الله: “إن من أهم وأولى ما نستطيع تقديمه نحن المسلمين للعالم اليوم، في ظل العولمة والتواصل والترابط بين شعوب العالم، هي القيم الأخلاقية المستمدة من ديننا وهويتنا الأصلية وحضارتنا الإسلامية المجيدة”، وبناء عليه انطلقت أعمال الكرسي الذي يسعى ليكون مرجعية معرفية وبحثية للقيم الأخلاقية الإنسانية.

ومن المقرر أن يضم معرض “نايف .. القيم” ندوة علمية على مدى يومين، يتحدث فيها أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي والسعادة ممن رافقوا الأمير نايف بن عبدالعزيز في حياته، كما سيحتوي المعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية، والصور والمقتنيات الخاصة بسموه،

وسيتم توزيع كتاب خاص عن إنجازات الأمير نايف بن عبدالعزيز في المجالات العلمية والثقافية والإعلامية، إضافة إلى نشاطات قيمية وأخلاقية، تستهدف زائري المعرض من مختلف الشرائح، وسيرافق المعرض تدشين موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لعرض وتوثيق إنجازات الأمير نايف، إضافة لإنشاء قناة إلكترونية على الإنترنت، وعرض مسرحي بعنوان “نايف .. القيم”.